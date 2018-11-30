وزير الإنتاج الحربي المصري يلتقي رئيس المؤسسة العسكرية السعودي لبحث التعاون المشترك

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يأتي هذا اللقاء على هامش زيارة الوفد السعودي لمصر، لحضور افتتاح المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX-2018)، المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 3-5 ديسمبر/كانون الأول 2018، وفقا للبيان الصحفي الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الجمعة، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع في مجالات التصنيع المختلفة.
استعراض الإمكانيات
© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED
وتم الإشارة إلى أنه يتبع وزارة الإنتاج الحربي قطاع للتدريب، ويشتمل على مدرسة ثانوية للتعليم الفني المزدوج، ومعهد فني صناعي، ومجمع تكنولوجي متكامل، وكلية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، ومركز لإعداد القادة والقطاع جاهز لاستقبال المتدربين، حيث يتوفر فرص تدريبية في مختلف المجالات الفنية ونظم المعلومات والموارد البشرية، وأنه يتم التطوير بشكل دائم في مختلف المنشآت التدريبية والتصنيعية والبحثية التابعة للوزارة، ويتم الإستفادة من خبرات العلماء المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتطبيق النظم الحديثة في مجال الثورة الصناعية الرابعة (I 4.0)، في مصانع الإنتاج الحربي.
إشادة بدور الوزارة المصرية
© AP Photo / Egyptian Presidency
وأوضح رئيس الوفد السعودي أن المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، تشارك في معرض EDEX-2018 بجناح يمتد على مساحة (760) م2، وهو يعتبر أكبر جناح، وتعرض فيه أبرز منتجاتها في مجال الصناعات الدفاعية، حيث تركز السعودية، في الفترة الحالية، على متابعة أحدث التكنولوجيات في كافة المجالات العسكرية، لمواكبة التطور الهائل في هذا المجال، لمجابهة التهديدات التي تواجهها المملكة، وتعزيز قدراتها لردع أي محاولة للتدخل في الشأن الداخلي لها، أو المساس بأمنها وشعبها.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الجانبين، للإطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية التي يمتلكها الطرفان على أرض الواقع، وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك، والتي ستبدأ بزيارة الوفد السعودي لعدد من شركات الإنتاج الحربي وقطاع التدريب التابع للوزارة، أثناء زيارتهم لمصر.
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