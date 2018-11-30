لأول مرة في مصر... انطلاق أول معرض دولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"

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ويعقد المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة شركة "كلاريون" العالمية للدفاع والأمن، بالإضافة إلى كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاعية والأمنية على المستويين، الإقليمي والدولي، وهذا الحدث، هو الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية.
منظومات عسكرية عالمية
© AP Photo / Egyptian Presidency
وينظم المعرض بالتعاون مع مؤسسة "كلاريون العالمية"، التى تعد أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية على الصعيد الدولي، حيث شاركت فى تنظيم أكثر من 200 فاعلية فى القطاعات المختلفة، ويشارك في المعرض 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن المعرض برنامجاً للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.
ويعد المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية من أهم المعارض على المستوى الإقليمى والعالمى، حيث يمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، كما يستعرض أعمال التطوير والتحديث الهائلة التى تقوم بها القوات المسلحة المصرية لتطوير مركز السوق المصرى فى تجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية. والتى تعتبر جزء من خطة مصر فى مكافحة الإرهاب، ومنع المخاطر التى تهدد أمن الدولة، بل وتمتد هذه الجهود إلى دعم الخطط العالمية لتحقيق الأمن والاستقرار للدول.
ولد عملاقا
© AFP 2018 / Yassen Mohamed
وأضاف العصار: "تعاقدنا مع شركة كلاريون الإنجليزية المتخصصة في هذا المجال، والتى قامت بدورها بمخاطبة كل الشركات العالمية المتخصصة، كما قمنا بدعوة 56 من قادة الدفاع في العالم وقادة الأفرع، ونسقنا مع الجهات المصرية، التي ستشارك في المعرض وعدد من الوزارات".
وتابع وزير الإنتاج الحربي المصري، أن الاستجابة كانت كبيرة، حيث بلغ عدد الشركات التي ستعرض منتجاتها حتى الآن 373 شركة عالمية، ولبى الدعوة 10 وزراء دفاع و7رؤساء أركان و7 وزراء إنتاج حربي.
جزء من الاحتياجات
© Sputnik . Andrey Chapligin
وحول الاستفادة المصرية من وراء المعرض، قال رئيس هيئة التسليح، إن المعرض يبعث برسالة للعالم أن مصر آمنة ومستقرة، وأنها نهضت بعد ثورتين، وخلال فترة وجيزة، استطاعت تنفيذ هذا المعرض الذي يعطي للعالم رسالة بالأمن والاستقرار، الذي تشهده البلاد بمشاركة 65 وفد رسمي و373 شركة عارضة.
شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في مصر... انطلاق أول معرض دولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .