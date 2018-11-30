لأول مرة في مصر... انطلاق أول معرض دولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"

ويعقد المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة شركة "كلاريون" العالمية للدفاع والأمن، بالإضافة إلى كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاعية والأمنية على المستويين، الإقليمي والدولي، وهذا الحدث، هو الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية.

منظومات عسكرية عالمية

© AP Photo / Egyptian Presidency

ويتضمن هذا الحدث معروضات من أحدث المنظومات العالمية فى مجال التسليح والتقنيات المرتبطة بها، كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم، بجانب الصناعات العسكرية المصرية، إنتاج القوات المسلحة والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.وينظم المعرض بالتعاون مع مؤسسة "كلاريون العالمية"، التى تعد أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية على الصعيد الدولي، حيث شاركت فى تنظيم أكثر من 200 فاعلية فى القطاعات المختلفة، ويشارك في المعرض 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن المعرض برنامجاً للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.

ويعد المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية من أهم المعارض على المستوى الإقليمى والعالمى، حيث يمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، كما يستعرض أعمال التطوير والتحديث الهائلة التى تقوم بها القوات المسلحة المصرية لتطوير مركز السوق المصرى فى تجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية. والتى تعتبر جزء من خطة مصر فى مكافحة الإرهاب، ومنع المخاطر التى تهدد أمن الدولة، بل وتمتد هذه الجهود إلى دعم الخطط العالمية لتحقيق الأمن والاستقرار للدول.

ولد عملاقا

© AFP 2018 / Yassen Mohamed وخلال المؤتمر الصحفي، قال اللواء محمد العصار، وزير الانتاج الحربي المصري، خلال المؤتمر الصحفي لمعرض إيدكس 2018، والذي عقد أمس الخميس، بمركز المنارة بأرض المعارض بالقاهرة.. "بعد تكليف الرئيس بإقامة المعرض، نهاية العام الماضي 2017، كانت النية معقودة لدينا أن يولد المعرض عملاقا".

وأضاف العصار: "تعاقدنا مع شركة كلاريون الإنجليزية المتخصصة في هذا المجال، والتى قامت بدورها بمخاطبة كل الشركات العالمية المتخصصة، كما قمنا بدعوة 56 من قادة الدفاع في العالم وقادة الأفرع، ونسقنا مع الجهات المصرية، التي ستشارك في المعرض وعدد من الوزارات".

وتابع وزير الإنتاج الحربي المصري، أن الاستجابة كانت كبيرة، حيث بلغ عدد الشركات التي ستعرض منتجاتها حتى الآن 373 شركة عالمية، ولبى الدعوة 10 وزراء دفاع و7رؤساء أركان و7 وزراء إنتاج حربي.

وأشار العصار إلى أنه من المقرر أن يكون هناك 10000 زائر للمعرض في هذا الحدث الكبير، الذي يؤكد على عودة مصر لدورها بالمنطقة، ويلقي الضوء على صناعتها الدفاعية عالية المستوى، كما يتيح المعرض للمصريين الاطلاع على أحدث ما تنتجه العالم من معدات دفاعية. مؤكدا أن المعرض لم يكن ليخرج بهذا الشكل، إلا بالجهد الكبير الذي قامت به القوات المسلحة المصرية.

جزء من الاحتياجات

ومن جانبه، قال اللواء طارق سعد زغلول، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة المصرية، ردا على أسئلة الصحفيين، إن المنظومات التي ستعرض هى أحدث أسلحة تم إنتاجها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر لها استراتيجية في عملية التسليح فهي تدبر جزء من احتياجها وتصنع جزء عن طريق الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة الهندسية للبصريات، وسوف تشاهدون أسلحة حديثة في المعرض، والقادم أفضل.

© Sputnik . Andrey Chapligin وفي رده على سؤال لـ"سبوتنيك"، حول حجم المشاركة الروسية في المعرض، قال زغلول، إن عدد الشركات الروسية المشاركة 13 شركة، وهي مشاركة جيدة، وأن من بين الأسلحة الروسية في المعرض الطائرة "هيل كا 52" وبعض المركبات المدرعة.

وحول الاستفادة المصرية من وراء المعرض، قال رئيس هيئة التسليح، إن المعرض يبعث برسالة للعالم أن مصر آمنة ومستقرة، وأنها نهضت بعد ثورتين، وخلال فترة وجيزة، استطاعت تنفيذ هذا المعرض الذي يعطي للعالم رسالة بالأمن والاستقرار، الذي تشهده البلاد بمشاركة 65 وفد رسمي و373 شركة عارضة.