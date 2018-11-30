بالفيديو... عرس جماعي لعشرين جنديا سوريا في درعا

وبحسب "سانا" أقيم حفل الزفاف الجماعي (عرس النصر) لعشرين جنديا سوريا في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة درعا.

وحضر حفل الزفاف نحو 2000 شخص من مختلف الفعاليات الاجتماعية والدينية، وتضمن عدة فقرات فنية من التراث الحوراني قدمتها فرقة سنابل حوران بقيادة الفنان أنيس رعدية إضافة إلى مشاركة فنانين قدموا وصلات غنائية من التراث السوري وأغان للجيش العربي السوري.

وعبر العريس ورد ملحم عن فرحته بالعرس وخاصة أنه يجتمع مع رفاق السلاح في مكان واحد مقدماً الشكر لكل من ساهم في إقامة هذا الحفل.

وكانت مدينة اللاية شهدت يف وقت سابق من هذا الشهر إقامة حفل عرس جماعي لـ1100 شاب وشابة من "أسر شهداء الجيش السوري وجرحاه بعنوان "عالحلوة والمرة"، بحسب "سانا".