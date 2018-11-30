مقتل وإصابة 4 مواطنين في إطلاق نار بـ #الأمواه

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صحيفة الخليج الالكترونية
تحقق الأجهزة الأمنية بمركز الأمواه التابع لمحافظة تثليث بمنطقة عسير، في جريمة قتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين من أقاربه؛ بأحد الأسواق عصر الخميس، إثر تجدد خلاف قديم بين عائلتين.
وباشرت الأجهزة الأمنية الجريمة التي وقعت أمام أحد الأسواق بالأمواه؛ عندما أقدم شخصان على إطلاق النار على أربعة آخرين من عائلة واحدة، مما تسبب بمقتل أحدهم وإصابة الثلاثة الآخرين أحدهم إصابته بالغة.
وجرى نقل الجثة للمستشفى، وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات، والتحقيق لكشف ملابساتها وتفاصيلها.
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