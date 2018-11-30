شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الهندي يحيي ذكرى يوم الشهيد تضامنا مع الإمارات والان مع التفاصيل

أكد الشيخ أبوبكر أحمد الأمين العام لجمعية علماء أهل السنة والجماعة بالهند الرئيس التنفيذي لمؤتمر الشيخ زايد العالمي للسلام، تضامن الشعب الهندي مع الإمارات العربية المتحدة في إحياء ذكرى يوم الشهيد.



جاء ذلك خلال كلمته في مجلس الدعاء والابتهال للشهداء الأبرار الذي نظمه المجلس الإداري لجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية، بمناسبة إحياء ذكرى يوم الشهيد، تضامناً مع دولة الإمارات وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم على أرواحهم الزكية.

وقال الشيخ أبوبكر أحمد: "شهداء الإمارات هم رموز الوفاء والتفاني لوطنهم الغالي، إذ ضحوا بأغلى ما لديهم لترسيخ أركان دولتهم الحبيبة، وستخلد ذكرياتهم في ذاكرة التاريخ لبطولاتهم المثالية في تأدية واجباتهم نحو الوطن والقيادة والشعب".

وتابع: "وهب الشهداء أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية، ونحن الشعب الهندي نعتز بشهداء الإمارات، ونتخذهم نماذج مثالية في الوفاء والولاء للوطن والقيادة".

واستعرض الشيخ أبوبكر أحمد الثواب الذي يناله الشهداء في حياتهم الآخرة، وأن كل من تقدم للذود عن نفسه وماله ووطنه هم في درجة الشهداء كما نص عليه الحديث النبوي الشريف.

كما قدم نيابة عن جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية خصوصا والشعب الهندي عموماً خالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء وذويهم، داعيا الله عز وجل أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والصالحين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.