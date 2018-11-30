شكرا لقرائتكم خبر عن شباب السعودية يحملون العلم الإماراتي احتفالاً بيوم الشهيد والان مع التفاصيل

يعيش الشعب الإماراتي أجواء احتفالية بمناسبة قرب اليوم الوطنى الإماراتي الـ47، والذى يوافق 2 ديسمبر من كل عام، كذلك احتفل حكام الإمارات وأولياء العهود والشعب الإماراتى بيوم الشهيد، والذى يحل اليوم الجمعة.

ويتمتع الشعب الإماراتى بقدر كبير من الحب من جانب الشعوب العربية، وتحديداً الشعب المصرى وشعب الخليج العربى، حيث قام مجموعة من الشباب السعودى بالاحتفال باليوم الوطنى للإمارات الـ47 من أعماق البحار.

حمل الشباب السعودى أعلام السعودية والإمارات ولافتات تهنئ الإمارات بيومها الوطنى، ولافتات أخرى تدل على حب الشعبين لبعضها البعض، وعمق العلاقات بيهنما، بخلاف لافتة خاصة بالشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات، ورفعوا هذه الأعلام واللافتات فى أعماق البحار.