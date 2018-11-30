شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ولي العهد يلتقي بهؤلاء في قمة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تأكدت مشاركة العديد من الزعماء في قمة مجموعة العشرين التي تنطلق في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، اليوم (الجمعة).

وتشمل قائمة القادة والزعماء المشاركين في القمة: “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل”.

كما تشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أيضًا، تشمل القائمة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ورئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري.

ويحضر القمة أيضًا رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، ورئيس المكسيك إنريكه بينيا نييتو، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، ورئيس البرازيل ميشال تامر.

ويشارك في القمة، رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، ونائب الرئيس الإندونيسي جوزيف كالا، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.