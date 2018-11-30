شكرا لقرائتكم خبر عن توغل محدود لآليات عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الجمعة لمسافة محدودة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال شهود عيان إن أربع جرافات عسكرية ضخمة من طراز (دى 9) إضافة إلى حفار توغلت لعشرات الأمتار انطلاقا من بوابة السناطى شرق خانيونس وشرعت بأعمال تسوية وتجريف. وفى السياق، دوت انفجارات عنيفة فى مناطق مختلفة من قطاع غزة ناجمة عن غارات وهمية تنفذها طائرات الاحتلال فى بحر غزة. وأطلق جنود الاحتلال النار صوب عدد من الشبان اقتربوا من بوابة ابو سمرة العسكرية شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة دون الابلاغ عن وقوع إصابات.

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