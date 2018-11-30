"النفط الليبية": إيرادات أكتوبر الأعلى في 2018 نحو 3 مليار دولار

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وقالت المؤسسة إن إيرادات أكتوبر/تشرين الأول، بلغت أعلى مستوى منذ بداية 2018 عند 2.87 مليار دولار، وفقا لـ"رويترز".
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وقالت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن بلوغ الإيرادات السنوية لعام 2018، يناير/كانون الثاني، إلى نهاية يوليو/يوليو، 13.6 مليار دولار أمريكي"، مشيرة إلى أنه "بالرغم من أزمة خليج سرت الأخيرة وغيرها من التحديات التشغيلية الوطنية، فقد تجاوزت إيرادات المؤسسة منذ يناير 2018 إلى الآن، إجمالي الإيرادات لعام 2017 التي بلغت 13 مليار دولار أمريكي".
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