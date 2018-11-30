سوريا... مبادرة "يلا عالبسكليت" لتشجيع ركوب الدراجة الهوائية وتخفيف التلوث (فيديو)

نقلت صفحة "دمشق الآن" مشاهد لمجموعة من الشباب والشابات يركبون على الدراجات الهوائية في محافظة دمشق ضمن مبادرة "يلا عالبسكليت" التي تهدف إلى تخفيف الانبعاثات الملوثة للبيئة وتخفيف تكاليف التنقل.

وقالت إن المبادرة حدثت تحت رعاية محافظة دمشق وبالتنسيق مع مبادرة "Momentum for Change" التي تقودها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

وفي عام 2014، أقام عدد من السوريين مبادرة "يلا عالبسكليت" في مركز الأعمال والمؤسسات السوري وكانت عبارة عن مسير للدراجات، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بمدينة دمشق حيث هدفت المبادرة إلى نشر ثقافة ركوب الدراجات بين الشباب لما فيها من فوائد بيئية وصحية، وتخفيف الازدحام المروي.

وفي مارس/آذار 2017 أطلقت مجموعة من الفتيات السوريات في مدينة دمشق حملة "يلا صبايا عالبسكليت"، لتشجيع الفتيات على التغيير الإيجابي، ولاقت اختلافاً في الآراء بين منتقدة ومؤيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور الفتيات على متن الدراجات الهوائية في دمشق.