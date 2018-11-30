رياض ياسين: العالم يعرف مدى المعاناة التي يشهدها اليمن

قال رياض ياسين، سفير اليمن لدى فرنسا، إن العالم أجمع يتحدث عن مدى المعاناة التي يشهدها الشعب اليمني، منذ اندلاع انقلاب مليشيات الحوثي على قوات الشرعية، مؤكدًا أن هناك العديد من المفاوضات في الآونة الحالية، حول كيفية إعمار وإغاثة اليمن.