بعد استجابة السيسي لما نشره "مصراوي".. سائقة التروسيكل: شكرًا للرئيس الإنسان

دبي - بواسطة محمد فارس © السيسي يكرم مروة الشهيرة بفتاة التروسيكل (1) السيسي يكرم مروة الشهيرة بفتاة التروسيكل (1)

الأقصر- محمد محروس:

لم تكن تلك الفتاة صاحبة الجسد المنهك والنحيل، والتي تسكن في أقصى صعيد مصر بمحافظة الأقصر تتوقع أن تُلبى رغبتها بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحي له عن رحلة المشقة التي تعانيها في حياتها.

لكنها كعادتها في المثابرة والاجتهاد وأداء ما عليها من واجب قالت "أنا باعمل اللي عليا والباقي على ربنا".. وأطلقت نداءً عبر "مصراوي" تحدثت فيه عن أمنيتي التي استجاب لها الرئيس.

قالت مروة العبد ابنة محافظة الأقصر التي تعمل سائقة تروسيكل لتوفير نفقات أسرتها:"إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كان شيئاً لم لم أتوقعه، وتسبب لي في دافة معنوية كبيرة ونفسيتي ارتاحت بعده وباشكر الرئيس الإنسان اللي بيحس بشعبه".

أضافت لـ"مصراوي":"كنت أتمنى لقاء الرئيس السيسي وفعلا استجاب لي ودعاني كتر ألف خيره وربنا يخليه لينا".

أوضحت مروة أن الرئيس سألها في لقاء اليوم معها إذا كان لها أي مطلب أو أمنية فردت:" كل ما كنت أتمناه مقابلة سيادتك وكفاية إني شوفتك يا سيادة الريس".

وأشارت مروة إلى أن الرئيس السيسي دعاها للمشاركة في مؤتمر الشباب المقبل الذي سيعقد في محافظة أسوان.

وقالت مروة في تصريحها لـ (مصراوي):"أنا في القطر الآن في طريق رجوعي لقريتنا البعيرات بالأقصر وناوية بعد ما أوصل أحتفل مع عيلتي وأهل بلدي بمناسبة لقاء الرئيس السيسي".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل مروة العبد ابنة محافظة الأقصر التي تعمل "سائقة تروسيكل" لتوفير نفقات أسرتها المكونة من 5 أفراد.

وأكد الرئيس أن الفتاة تعتبر نموذجا مشرفًا للشباب المصري ويحتذى بها فى الكفاح والعطاء، فيما أوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بضرورة العمل على تلبية جميع متطلبات مروة ومساعدتها.

ووجهت مروة قبل أسابيع رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي عبر "مصراوي" طالبت خلالها بمقابلته لتحكي له عن قصة معاناتها.

و"مروة العبد".. فتاة ضحت بشبابها وقررت أن تعيش كل حياتها من أجل توفير لقمة عيش بشرف لها ووالديها وشقيقاتها الثلاث طواعية، وكل أملها أن تمتلك "تروسيكل" بدلًا من ذلك الذي تعمل عليه بيومية 20 جنيهًا.

اقرأ رسالة السيدة عبر "مصراوي"

"بالفيديو" فتاة التروسيكل بالأقصر: "نفسي أقابل الرئيس السيسي وأشكيله حالي"

شاهد فيديو لقاء فتاة التروسيكل مع"مصراوي"

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