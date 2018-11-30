شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطنى الإماراتى.. قرقاش: الاحتفال تقليد يعزز الانتماء ويعمق الهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن احتفالات الإمارات الزاهية بالعيد الوطنى الـ47 تقليد جميل يعزز الانتماء ويعمق الهوية الوطنية، مضيفًا "وغنى عن البيان أن هناك الكثير الذى نفخر به فى المسيرة الخيّرة للوطن، كما نتطلع إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، ونسكن الإمارات وتسكننا".



قرقاش

ويحتفل الشعب الإماراتى باليوم الوطنى الإماراتى الـ47، يوم 2 ديسمبر من كل عام، وذلك بعد احتفالاته بيوم الشهيد، التى تحل اليوم الجمعة، وتحتفل دولة الإمارات فى هذا اليوم، بذكرى قيام اتحادها الذى تأسس عام 1971، حيث كانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ صقر بن محمد القاسمى، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقى حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمى، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

وفى 18 يوليو 1971، قرّر حكّام ست إمارات من الإمارات المتصالحة، هى: أبوظبى، ودبى، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة، وفى 2 ديسمبر 1971، تم الإعلان رسميًا عن تأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، وفى العاشر من فبراير عام 1972، أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع فى إطار واحد، ثم أخذت تندمج تدريجيا بشكل إيجابى بكل إمكاناتها.