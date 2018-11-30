تركيا.. محكمة الجنايات تصدر قرارا بإلقاء القبض على قتلة خاشقجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكرت صحيفة تركية، أن محكمة الجنايات المناوبة في إسطنبول أصدرت قرارا بإلقاء القبض على المتهمين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة “صباح” في خبر ، أن القرار جاء بطلب النيابة العامة التركية.

وأضافت، أن القرار يتضمن إلقاء القبض على الفريق السعودي المكون من 15 شخصا أينما وجدوا ليتم التحقيق معهم في النيابة العامة في إسطنبول، وذلك بتهمة القتل المتعمد وبشكل وحشي بحسب أحكام قانون الجزاء التركي.

ونشرت الصحيفة أسماء المتهمين الـ15 وهو فريق الإنفاذ الذي وصل إلى تركيا لتنفيذ الجريمة، وهم: مشعل سعد البستاني، صلاح محمد الطبيقي، نايف حسن العريفي، محمد سعد الزهراني، منصور عثمان أباحسين، خالد عايد الطيبي، عبد العزيز محمد الحساوي، وليد عبد الله الشهري ، تركي مشرف الشهري، ثائر غالب الحربي، ماهر عبد العزيز مطرب، فهد شبيب البلوي ، بدر لافي العتيبي، مصطفى محمد المداني، سيف سعد القحطاني.

يشار إلى أن وزارة العدل التركية، طلبت في وقت سابق، عبر وزارة الخارجية، السلطات السعودية بتسليمها المتهمين الـ18، إلا أن السعودية وعلى لسان وزير خارجيتها عادل الجبير قال إن “المشتبه بهم سيحاكمون في السعودية”.

ووجهت السعودية في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية خاشقجي وعددهم 21، وطلبت النيابة العامة في البرياض بحكم الإعدام على خمسة من الموقوفين.

ورد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في ذلك الوقت، على النيابة العامة السعودية، مجددا الطلب التركي بضرورة “الكشف عن من أمروا بقتل خاشقجي ومن نفذوه .. يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة”.

وأشار الوزير التركي إلى أن “الفريق المكون من 15 فردا الذي شارك في قتل خاشقجي يجب محاكمته في تركيا”.

عربي21