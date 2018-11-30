الآلام تعاود لاعب المريخ سومانا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
من المنتظر أن يغادر لاعب المريخ مجيد سومانا إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل تلقي العلاج بعد إصابة تعرّض لها مؤخرًا.
وقال القطاع الرياضي بنادي المريخ إن الآلام عاودت اللاعب سومانا بعد مباراة فايبرز الأوغندي في البطولة الأفريقية، ولم يتمّك من التدرّب مع الفريق بصورة طبيعية.
وبحسب ما علم “باج نيوز” فإن سومانا يحتاج إلى فترة طويلة من أجل العلاج ومن المتوقع أن يغيب عن المباريات التي تنتظر الفريق أمام اتحاد الجزائر وفايبرز الأوغندي.
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