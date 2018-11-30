شهاب محمد - الخرطوم - سوق-ليبيا الخليج 365 : شهدت األسواق مع بداية دخول فصل الشتاء ارتفاعا في اسعار الملابس الشتوية. وخلال جولة الانتباهه في سوق بحري كشفت عن وجود ارتفاع اسعارها لارتفاع سعر الدولار، مع حالة من الركود الحاد

بسبب انعدام السيولة لدى المواطن ، وذكر التاجر بكري عباس ان سعرالسيوتر البناتي يتراوح ما بني 350 – ـ500 جنيه أما الصبياني فبلغ 600 جنيه بينما تبلغ قيمة ملابس المواليد 250 جنيها .

فيما اشار التاجر محمد علي الى ان اسعار الشرابات والقفازات بسعر الجملة وصلت الى 1500 جنيه ويباع الجوز الاطفالي منها بمبلغ 20 جنيها بينما الصبياني سعره 35 جنيها.

واشار التاجر احمد علي الى ان أسعار البطانيات تختلف حسب النوع منها التايقر الكبير يبلغ 900 جنيه والصغير 650 جنيها أما السفاري فوصل سعرها الى 1300 جنيه والمورانو ايضا1300 جنيه و الدفاية320 جنيها.

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اسعار الملابس الشتوية و السلع المتعلقة بفصل الشتاء في السودان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .