إسرائيل تفصح عن عملية عسكرية "قاتلة" في لبنان

ونقل موقع المركز الإعلامي المركزي التابع لـ "حزب الله" اللبناني تقريرا خاصا نشره موقع "والاه" الإسرائيلي وتضمن اعتراف الجيش الإسرائيلي بفشل عملية عسكرية لقوات النخبة "شيطت 13" التي حصلت في مدينة صور جنوبي لبنان والتي كان هدفها أسر أحد قياديي "حزب الله" خلال حرب تموز/يوليو 2006.

وكشف التقرير تفاصيل العملية العسكرية، حيث توجهت وحدة كوماندوس "شيطت 13" مؤلفة من 92 جنديا إلى مدينة صور ليلا خلال تموز 2006 لأسر قيادي بارز في "حزب الله" اللبناني.

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وبحسب الموقع الإسرائيلي، عند وصول الوحدة الإسرائيلية إلى منزل القيادي في مدينة صور الجنوبية، وقعت الوحدة في كمين نصبه "حزب الله" له، واستطاع مقاتلو الحزب من خلال عنصر المفاجأة قتل وجرح العشرات من الوحدة الإسرائيلية.

وبعد تبادل النيران انسحبت الوحدة الإسرائيلية نحو شاطئ صور وقامت مروحيتان تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي بإجلاء الوحدة العسكرية.

وعلق وزير الحرب الإسرائيلي في تلك الحقبة عمير بيرتس الذي وافق على العملية، على أنها كانت معقدة جدا ولم تكن عملية تكتيكية بل عملية ذات ثقل استراتيجي.