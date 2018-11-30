الدفاع الروسية: 30 ألف لاجئ خرجوا من منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ مارس 2018

دمشق- سبوتنيك وقال المتحدث الروسي للصحفيين "منذ بداية الممر الإنساني، غادر أكثر من 30 ألف مدني. وخلال 26-28 نوفمبر/ تشرين الثاني، غادر أكثر من 1.5 ألف شخص وأكثر من 60 وحدة من المعدات".

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وأكد اللواء الروسي أن هناك ثلاث نقاط عاملة للخروج من أبو الضهور، حيث يتم نشر نقطة للخدمات الغذائية ليستطيع اللاجئون الحصول على الطعام والملابس الدافئة، بالإضافة إلى مركز طبي ميداني.

وأضاف ابابوف "تضمن كتيبة الشرطة العسكرية أمن مرور الأشخاص بالتعاون مع الوكالات الخاصة للجمهورية العربية السورية. ومن أجل منع أعمال الإرهاب والاستفزازات، يتم نشر نقطة تفتيش للمركبات والأشخاص للكشف عن المتفجرات والأسلحة والذخيرة".

وتم فتح نقطة العبور" أبو الضهور"، باتفاق متبادل بين الجانبين التركي والسوري، لخروج النازحين من منطقة إدلب، وتصل قدرة استيعاب العبور إلى 1500 شخص و 30 وحدة من المعدات يوميا. وإجمالا منذ 4 مارس 2018 ، ومنذ بداية الاتفاق، غادر 33848 شخصا منطقة إدلب، بينهم 10391 امرأة و 875 16 طفلا.