"CNN" تفصل صحفيا دعم فلسطين بالأمم المتحدة

واشنطن/ الخليج 365

فصلت قناة "سي أن أن" الأمريكية أحد صحفييها إثر دعمه للفلسطينيين خلال كلمة له بالأمم المتحدة.

وقالت بربارا ليفين المتحدثة باسم CNN إن الصحفي "مارك ليمونت هيل" لم يعد يعمل مع الشبكة، فيما امتنعت عن توضيح أسباب الفصل.

وفي كلمة خلال مشاركته بأحد اجتماعات الأمم المتحدة، تحدث هيل عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطنيون في حياتهم اليومية.

وطالب هيل بالتضامن والوقوف إلى جانب الفلسطنيين، وقال: "فلسطين حرة من النهر إلى البحر".

وعقب كلمته، شنت مجموعات موالية لإسرائيل هجوما على هيل واتهمته بـ"معاداة السامية"، وطالبت جامعة Temple وقناة CNN بإنهاء عمله بهما.

وفيما دافعت جامعة Temple عن هيل معتبرة تصريحاته تخص شخصه فقط، خضعت CNN للضغوطات، وأعلنت فصلها لـ"هيل".



وعبر حسابه على موقع تويتر، رد هيل على الهجوم الذي تعرض إليه، وقال إنه "يدعم حرية الفلسطينيين، ويعارض بشدة السياسات والممارسات الإسرائيلية".

وتبرأ هيل من العبارات المنسوبة إليه حول معاداته للسامية واليهود.