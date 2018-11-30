هولندا توقف تصدير الأسلحة إلى الرياض والقاهرة وأبوظبي

لاهاي/ الخليج 365

قالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ، إنه "لن تكون هناك صادرات أسلحة من هولندا إلى السعودية، ومصر، والإمارات العربية، ما لم يثبت أنها لن تستخدم في حرب اليمن".

جاء ذلك في معرض ردها، الجمعة على أسئلة النواب في البرلمان الهولندي

وأضافت أن الحكومة الهولندية شددت شروطها على صادرات الأسلحة وذلك لمنع استخدامها بحرب اليمن.

وأشارت إلى أن "النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية"، تم توسيعة ليشمل مصر والإمارات.

ويشهد اليمن منذ نحو 4 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014 من جهة أخرى.



وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.