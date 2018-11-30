شكرا لقرائتكم خبر عن رجوي تدعو إلى مساندة المضربين في عدد من مدن إيران والان مع التفاصيل
وجهت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، تحية للعزم الجازم للمضربين لعمال هفت تبه وعمال الصلب في الأهواز الذين انتفضوا من أجل نيل حقوقهم والإفراج عن زملائهم.
ودعت رجوي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عموم الشباب إلى مناصرة المضربين.
كما طالبت رجوي المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابات العمالية بدعم المضربين والعمل لإطلاق سراح العمال المسجونين في سجون نظام الملالي.
وتشهد إيران، منذ أشهر، مظاهرات وعمليات إضراب احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وعلى سياسة النظام الداخلية والخارجية.
شكرا لقرائتكم خبر عن رجوي تدعو إلى مساندة المضربين في عدد من مدن إيران على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .