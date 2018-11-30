شكرا لقرائتكم خبر عن رجوي تدعو إلى مساندة المضربين في عدد من مدن إيران والان مع التفاصيل

وجهت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، تحية للعزم الجازم للمضربين لعمال هفت تبه وعمال الصلب في الأهواز الذين انتفضوا من أجل نيل حقوقهم والإفراج عن زملائهم.

ودعت رجوي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عموم الشباب إلى مناصرة المضربين.

كما طالبت رجوي المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابات العمالية بدعم المضربين والعمل لإطلاق سراح العمال المسجونين في سجون نظام الملالي.

وتشهد إيران، منذ أشهر، مظاهرات وعمليات إضراب احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وعلى سياسة النظام الداخلية والخارجية.