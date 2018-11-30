الان تتابع سيقتل الآلاف.. خطر مدمر يهدد تركيا! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:

كشف الخبير الياباني، يوشينيروا موريواكي، عن خطر يداهم تركيا من خلال احتمال لتعرضها إلى زلزال مدمر خلال السنوات المقبلة سيضرب الأراضي التركية وخصوصا منطقة مرمرة.

ونقلت صحيفة ” hurriyetdailynews” التركية الناطقة بالإنجليزية كلمات الخبير الياباني الذي شارك في مؤتمر بجامعة الفرات التركية الذي اعتبر أن القادم لتركيا هو زلزال مماثل لما حدث عام 1999 والذي تسبب بآلاف الضحايا.

وقال يوشينوري موريواكي خلال المؤتمر: إن تركيا بلد معرض للزلازل، ولا سيما في منطقة بحر مرمرة ومنطقة إزميت المطلة عليه.

وأضاف أن هناك أوجه تشابه كثيرة بين الثقافتين التركية واليابانية، لكن هناك لسوء الحظ أمر مشترك آخر، وهو الزلازل مشيرا إلى أن كلا البلدين عانيا كثيرا من هذه الكارثة.

وتابع الخبير الياباني أن المشكلة الأبرز التي تواجه تركيا هي طريقة المواجهة للزلازل، قائلا: الناس هنا ليسوا مؤهلين ومطلعين على الزلازل.

وتوقع موريواكي أن يقع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في أي لحظة خلال السنوات الـ 25 المقبلة.وتعد تركيا واحدة من أكثر المناطق المعرضة للزلازل في العالم.