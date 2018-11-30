شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ولى العهد السعودى يلتقى دولة رئيس الوزراء الهندى ببيونس آيرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى مقر إقامته فى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس دولة رئيس الوزراء الهندى السيد ناريندرا مودى.

وفى بداية اللقاء رغب دولة رئيس الوزراء فى نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , كما عبر عن شكره وتقديره للمملكة قيادة ًوشعبا ًعلى ما تحظى به الجالية الهندية فى المملكة من طيب المعاملة .

وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية .

وفى المجال الاستثماري، تمت مناقشة فرص الاستثمار فى مجال البنية التحتية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك فرص الاستثمار فى المجال الزراعى بهدف إحلال الواردات الهندية الزراعية محل الواردات الزراعية من دول أخرى إلى المملكة.

وفى مجال الطاقة، تم بحث استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية، وكذلك استثمار شركة أرامكو السعودية فى قطاع تكرير النفط فى الهند وبخاصة المصفاة العملاقة فى الساحل الغربى للهند وفى مجال تخزين النفط. كما تم الاتفاق على الاستثمار فى مجال الطاقة الشمسية من خلال صندوق (رؤية سوفت بانك) ومن خلال الشركات السعودية التى ستقوم بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.

وفى المجال العسكرn، تم بحث استراتيجيات توطين الصناعات العسكرية والتعاون فى مجال الصناعات العسكرية بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء استعراض ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين فى مسار العلاقات الثنائية ، كما تم استعراض الفرص المتاحة لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الهند، وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين بترتيبات مستدامة وبالذات فى السلع الاستراتيجية مثل الأسمدة السعودية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة فى القطاع الصناعي.

وقدم دولة رئيس الوزراء الهندى الدعوة للمملكة للانضمام لمبادرة "الاتحاد الدولى للطاقة الشمسية"، وأعلن ولى العهد عن قبول المملكة لهذه الدعوة.