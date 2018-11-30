حزب الأمة القومي: تجاوزنا ”الخطاب الهتافي”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال حزب الأمة القومي إنه تجاوز”الخطاب الهتافي” لأنه بات” غير مجدٍ”، وقللت نائبة رئيسه مريم الصادق المهدي من دعاوى الانتفاضة عبر المنابر السياسية.

وقالت مريم الصادق في تصريحات لها ”الخميس” ”الانتفاضة لن تأتي بالهتافات”، كما أنها أصبحت كلمة”مبتذلة”.

وانتقدت مريم بعد الأحزاب عن التفكير في المستقبل، مشددة على ضرورة الخروج مما سمته “حالة الغضب” واصفة العمل المسلح بـ”المؤذي” واستبعدناه كخيار، ودعت القوى السياسية للتركيز على البديل وليس البحث عن النقيض.

ودافعت عن خطاب الحزب نافية تقارير تتحدث عن مشروع تسوية شاملة مع حزب المؤتمر الوطني، لكنها أكّدت التزامهم بخارطة الطريق التي طرحتها الوساطة الأفريقية.

التيار