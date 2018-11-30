معتمدية اللاجئين تكشف عن عودة (353) لاجيء من معسكرات تشاد إلى ولاية غرب دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت معتمدية اللاجئين عن عودة (353) مواطن من معسكرات اللاجئين بتشاد إلى ولاية غرب دارفور يوم الجمعة، في وقت أكدت فيه اكتمال كافة الترتيبات لاستقبال بقية العائدين.

وقال مجيب الرحمن محمد معتمد اللاجئين بولايات دارفور بحسب (smc) إن الجهات المختصّة المُتمثلة في مكتب تسجيلات الأراضي والسجل المدني قد أكملت ترتيبات العائدين والمتمثلة في حل قضايا الأراضي والشهادات والرقم الوطني، كاشفاً عن ترتيبات لعودة مجموعة أخرى تضم (300) لاجيء للجنينة في الثالث من شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف محمد أن ولاية شمال دارفور تستعد لاستقبال فوج آخر من اللاجئين العائدين في نفس الشهر.