شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقى برهم صالح أهمية تحقيق الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي في العراق.

وقال صالح ، خلال لقائه في قصر السلام ببغداد ، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج يرافقه المدير الإقليمي للبنك الدولي لآسيا الوسطى ساروج كومار ، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) ، إن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي في العراق ليس هدفا وحسب بل هو أيضا أساس للاستقرار السياسي ومشروع استراتيجي مهم للتنمية المستدامة والتطور المدني في البلاد.

واشار إلى أهمية دعم البنك الدولي لمشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق ، فضلا عن اجراء الاصلاحات المناسبة ومكافحة الفساد وضرورة تطوير وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وضمان مستلزمات اعادة الاعمار.

من جانبه ، أوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن البنك الدولي عازم على دعم الاقتصاد العراقي بشكل ايجابي والعمل على دعم الشراكة مع المؤسسات المالية العراقية من خلال زيادة مجالات التعاون واعتماد الاستثمار الأفضل للموارد والطاقات.