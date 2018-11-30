شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 9 عناصر من تنظيم القاعدة في حضرموت باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات النخبة الحضرمية القبض على 9 من عناصر تنظيم القاعدة ضمن عملية "القبضة الحديدية" التي تنفذها بدعم من التحالف العربي في مديرية يبعث غرب المكلا بمحافظة حضرموت.

وذكرت قناة ( العربية ) الإخبارية اليوم (الجمعة) ، أنه تم العثور على عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر بحوزة عناصر إرهابية .

يذكر أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية في اليمن أعلنت الأربعاء الماضي انطلاق عملية "القبضة الحديدية"، لتوسيع الانتشار العسكري غرب المكلا، عاصمة حضرموت في اليمن ، مضيفة أن المهمة تهدف إلى إحكام القبضة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت .

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