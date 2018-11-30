عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الخليج 365: صحيفة الصدى

سومانا يغادر الى القاهرة برفقة العقرب ويغيب عن الملاعب لشهر

حسم أمر تأجيل مباراة المريخ والفهود بالتصويت. باني يرجح كفة التأجيل والأمل يرحب

جار النبي يقدم خدماته للمريخ لتجهيز المصابين. والأحمر يعود للتدريبات الليلة

الأمين العام لإتحاد الكرة يوضح ملابسات تأجيل لقاء المريخ والفهود

ينتظر أن يغادر رفقة العقرب : القطاع الرياضي يقرر علاج سومانا بالقاهرة صحيفة الزعيم

المريخ يعلن الطوارئ للاياب الأفريقي. ….تيري وحمزة ضمن البعثة

جار النبي يرافق البعثة الحمراء إلى يوغندا والجزائر. ….واللجنة المنظمة تؤجل لقاء الزعيم والفهود

تظاهرة جماهيرية بمطار جوبا في إنتظار البعثة المريخية. ….صفوة الجنوب يسيرون قوافل تشجيعية إلى كمبالا

شقاق : تيري وحمزة سيرافقان البعثة إلى اوغندا وجاهزان للمشاركة

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