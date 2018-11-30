إبراهيم أحمد عمر يلتقي وفد مجلس الشورى السعودي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحث رئيس الهيئة التشريعية القومية بروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”، مع وفد مجلس الشورى السعودي الذي يزور البلاد حالياً برئاسة رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السعودية السودانية “عساف بن سالم أبو اثنين”، بحث، أمس (الخميس) بمكتبه العلاقات بين الخرطوم والرياض.

وأكد “عمر” في تصريح صحفي أن العلاقات بين البلدين راسخة وقوية ومتينة، مبيناً أن زيارة الوفد تؤكد استمرار العلاقات الأزلية بين الشعبين. وجدد رئيس الهيئة التشريعية القومية مساندة الحكومة والبرلمان السوداني لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية والإقليمية متطرقاً إلى أهمية التواصل مع البرلمان العربي والبرلمان الإسلامي والبرلمان العالمي.

من جانبه، ثمّن رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السعودية السودانية دور السودان ودعمه للمملكة العربية السعودية، مشيداً بمشاركة القوات المسلحة فى إعادة الشرعية والحق للشعب اليمني الشقيق وأشار “عساف” إلى دعم السعودية للدول العربية في إرساء ودعم الأمن والسلام والاستقرار.

صحيفة المجهر السياسي.