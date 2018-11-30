منذ 2008.. إليك قائمة البلدان التي استضافت اجتماعات (G20)

ازدادت أهمية اجتماعات مجموعة العشرين (G20) منذ 2008، لتعقد سنويا على مستوى رؤساء الدول الأعضاء ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية فيها.



ومنذ 2008 أصبحت اجتماعات مجموعة العشرين تلقى اهتماما دوليا واسعا، وبدأت البلدان الأعضاء تعرض استضافتها للاجتماعات.



وتستضيف العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، يومي الجمعة والسبت المقبلين، اجتماعات مجموعة العشرين على مستوى رؤساء الدول، بعد أن استضافتها على مستوى وزراء المالية والمحافظين في مارس/ آذار الماضي.



ونستعرض الدول التي استضافت اجتماعات مجموعة العشرين منذ 2008 حتى 2017، بحسب البيانات المنشورة على موقع المجموعة.



- 2008/ الولايات المتحدة الأمريكية - عقدت في 15 نوفمبر/ تشرين ثاني.



- 2009/ المملكة المتحدة (لندن) - 2 إبريل/ نيسان، وفي ذات العام عقدت في سبتمبر/ أيلول بمدينة بيتسبورغ في الولايات المتحدة.



- 2010/ كندا (تورينتو) - عقد الاجتماعات بتاريخ 26 - 27 يونيو/ حزيران، كما عقدت في نوفمبر/ تشرين ثاني لذات العام بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول.



- 2011/ فرنسا (كان) - عقدت الاجتماعات حينها في 2 - 3 نوفمبر/ تشرين ثاني.



- 2012/ المكسيك (لوس كابوس) - عقدت الاجتماعات في 18 - 19 يونيو/ حزيران.



- 2013/ روسيا (سان بطرسبرغ) - عقد بتاريخ 5 - 6 سبتمبر/ أيلول.



- 2014/ أستراليا (بريسبان) - عقدت الاجتماعات بتاريخ 15 - 16 نوفمبر/ تشرين ثاني.



- 2015/ تركيا (أنطاليا) - عقدت الاجتماعات بتاريخ 15 - 16 نوفمبر/ تشرين ثاني.



- 2016/ الصين (هانزو) - عقد اجتماعات الصين بتاريخ 4 - 5 سبتمبر/ أيلول.



- 2017/ ألمانيا (هامبورغ) - عقدت الاجتماعات بتاريخ 7 - 8 يوليو/ تموز.