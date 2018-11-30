الان تتابع اليونسيف: 360 ألف من المراهقين قد يموتون بسبب الإيدز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأمم المتحدة - الخليج 365:

ذكرت الأمم المتحدة اليوم أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة دعت إلى الإسراع ، وبشكل عاجل ، في توسيع نطاق برامج العلاج وكذلك الوقاية بين المراهقين من الجنسين، في وقت تباطأت فيه بشكل ملحوظ انخفاضاتُ الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والوفيات المرتبطة بالإيدز.

وقالت المنظمة الدولية : من المتوقع أن يموت نحو 76 مراهقا أو مراهقة كل يوم أي ما يقارب 360 ألفا بحلول عام 2030 في حال أن لم تتوفر استثمارات إضافية في البرامج المتاحة حاليا للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والتشخيص الطبي عن إصاباته، وبرامج علاجه.

وقالت المديرة التنفيذية لليونسف هينريتا فور : إن التقرير يكشف أن العالم ما زال بعيدا عن المسار الصحيح فيما يخص القضاء على الإيدز بين الأطفال والمراهقين بحلول عام 2030 .

وتقدر اليونيسف أن ما يقرب من 700 مراهق تتراوح أعمارهم بين 10 و19 سنة يصابون حديثا بفيروس نقص المناعة البشرية كل يوم، أي ما يعادل إصابة واحدة كل دقيقتين.