أدلة أمريكية جديدة على تسليح إيران للحوثيين في اليمن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي عرضت الولايات المتحدة أجزاءً من أسلحة إيرانية كانت بأيدي مسلحين في اليمن وأفغانستان في استمرار لأسلوب تنتهجه طهران للتدخل في الشؤون الداخلية لزعزعة استقرار دول الإقليم.
وبحسب "سكاي نيوز"، إذا ما تبين أنّ إيران ترسل بالفعل أسلحة إلى اليمن وأفغانستان ودول أخرى فسيكون ذلك انتهاكًا لقرارات صادرة عن الأمم المتحدة.
وقالت كاتي ويلبارجر النائبة الأولى لمساعد وزير الدفاع المعني بشؤون الأمن الدولي: "لا نريد أن يكون هناك شك في أنحاء العالم في أن هذه أولوية بالنسبة للولايات المتحدة وأن من المصلحة الدولية معالجتها".
والعرض اليوم هو الثاني خلال العام المنصرم ويأتي في إطار جهود من الحكومة لتنفيذ سياسة ترامب المتعلقة باتباع نهج أكثر صرامة حيال طهران.
وقدم البنتاجون تفسيرًا تفصيليًّا يثبت أنّ تلك القطع المعروضة هي من أسلحة إيرانية، مشيرًا إلى شعارات لشركات إيرانية على أجزاء من أسلحة والطبيعة الفريدة لتصميمات الأسلحة الإيرانية.
وشملت أجزاء الأسلحة المعروضة صاروخًا من طراز (صياد-2) سطح-جو الذي ضبطته الحكومة السعودية في أوائل العام الجاري وهو في طريقه للحوثيين في اليمن.
واستشهد البنتاجون بشعار شركة دفاعية إيرانية في القسم المخصص للرأس الحربي، وكذلك بكتابة باللغة الفارسية على الصاروخ من بين الأدلة على أن الأسلحة إيرانية.
وقال برايان هوك مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران في مؤتمر صحفي، الخميس: "هذا ببساطة عرض في وضح النهار لصواريخ وأسلحة خفيفة وصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية".
تسليح طالبان
واتهمت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إيران بإمداد المتشددين من حركة طالبان في أفغانستان بالأسلحة.
وعرض البنتاجون عددًا من صواريخ "فجر"، وقال إنّ طهران زودت طالبان بها، وأضاف أنّ ما يدل على أنّ تلك الصواريخ إيرانية هو وجود علامات فريدة على الصواريخ إضافة إلى طريقة طلائها.
ومن المعروف أنّ "طالبان" تشتري أسلحة من السوق السوداء ولم يتمكن مسؤولون دفاعيون من تفسير سبب تأكدهم من أن تلك الصواريخ لم تشتريها طالبان بنفسها.
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