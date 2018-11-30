طائفة سورية تقرر إلغاء مهور الزواج نهائيًّا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قررت الطائفة الإيزيدية في سوريا إلغاء المهور للفتيات عند الزواج، لإلغاء "العوائق" أمام الارتباط بين شبان وفتيات الطائفة.

وجاء هذا القرار خلال انعقاد مؤتمر" البيت الإيزيدي" مؤخرًا، في بلدة عاموا بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ونقل "سكاي نيوز" عن موقع سناك سوري، أنّ البيت الإيزيدي الذي يمثل الطائفة وافق على القرار، وذلك أعضاء مؤتمره الرابع.

وأوضح عضو مجلس البيت الإيزيدي زياد رستم أن قرار إلغاء المهر سبقه حملة توعية كبيرة للطائفة الإيزيدية داخل وخارج سوريا، مضيفًا أنّ كان يقف المهر عائقًا أمام زواج الكثير من الشبان والشابات، وكانت هناك قصص حب متبادلة بينهم منع المال والمهر تتويجها بالارتباط.

وأشار إلى أنّ بعض حالات الزواج تمت في وقت سابق بإشراف البيت الإيزيدي دون دفع مهور، وذلك قبل صدور القرار الأخير.

وعن أعداد الإيزيديين في سوريا، قال رستم: "عدد الأسر الإيزيدية في مناطق القامشلي،عامودا، والحسكة والقحطانية ورأس العين يصل إلى 1500 أسرة".

وكان أول مؤتمر للبيت الإيزيدي في سوريا قد عقد عام 2012.

والإيزيديون هم مجموعة عرقية دينية منتشرة ببعض المناطق في العراق وسوريا، ولها طقوسها الدينية الخاصة بها، وقد تعرضت لانتهاكات فظيعة من قبل تنظيم "الدولة".