اليمن.. النخبة الحضرمية تلقي القبض على عناصر من «القاعدة»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ألقت قوات النخبة الحضرمية القبض على تسعة من عناصر تنظيم القاعدة ضمن عملية القبضة الحديدية التي تنفذها بدعم من التحالف العربي في مديرية يبعث غرب المكلا بمحافظة حضرموت.
وبحسب "سكاي نيوز"، تمّ العثور على عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر بحوزة عناصر إرهابية، بحسب المنطقة العسكرية الثانية.
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