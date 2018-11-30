شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات الأمن الوطني التونسي تلقى القبض على 4 عناصر تكفيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القت وحدات الأمن الوطني التونسي "بولاية بنزرت" القبض على 4 عناصر تكفيرية وإيداعهم في السجن ، وكان قد صدر بحقهم أحكام من المحكمة العسكرية التونسية .

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية ، :"بأن هؤلاء العناصر ثبت انتمائهم لتنظيم إرهابي داخل أرض الوطن والتحريض على القتل ".