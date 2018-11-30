جمهور الاهلى يهتف بوجه الخطيب ويطلب رحيله بعد النتائج السيئة للفريق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

لم يتحمل جمهور النادي الأهلي، خسارة جديدة بعد موسم للنسيان بدأ بخسارة القب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي من الترجي بأداء سيء، ثم الخروج من بطولة “زايد للأندية العربية” على يد الوصل الإماراتي للمرة الأولى، وهزيمة محلية أمام المقاولين العرب ضمن مبارياته المؤجلة في الدوري الممتاز لكرة القدم، لتزيل الأهلي جدول الدوري العام في شكل لم يعتاده جمهوره رغم وجود مباريات مؤجلة.

جمهور الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” قام بتحميل المسئولية كاملة لمجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب ثم أعضاء المجلس كاملا، ومن بعدهم اللاعيبين الذين وصفوهم بأنهم مجرد “موظفين” يتقاضون أجرا عن لعبهم في النادي دون وجود أي نوع من الحماس وافتقادهم أغلبهم لروح الفانلة الحمراء.

“ارحل يا خطيب” تردد هذا الشعار بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهور النادي الأهلي بسبب فشل المجلس في إدارة ملف كرة القدم، وعدم تدعيم الفريق بأي عناصر في ظل معاناة الفريق منذ الموسم الماضي، وهو ما جعل ثورة الغضب تشتعل بين جمهور القلعة الحمراء الذي لم يعتد على هذه النتائج المخيبة لفريقه خلال السنوات الأخيرة .

إحدى الصفحات الأهلاوية هاجمت مجلس الأهلي بشراسة قائلة ” دائما ما تكون النتائج بناء على القرارت التي تم إتخاذها من قبل .. مجلس الإدارة له سبب الأكبر فيما يحدث للأهلي، من أول توليه المهمة، جميع اختيارتهم للأشخاص للعمل بداخل المنظومة الرياضية مجرد تسديد فواتير انتخابية ومجاملة، تجاهل أبناء الأهلي الكفئ، عدم ضخ ميزانية للتعاقد مع لاعبين سوبر، .. “البخل” في تدعيم كافة الألعاب بالنادي ، وإلخ.. الأهلي نادي جماهيري مش نادي تجاري ولا تسويقي، مش مجال للبيزنيس وإستخدام أسم الأهلي في علاقات شخصية، الجماهير ميهماش الأرباح وخزينة النادي، بقدر مايهمها فريق الكورة وحصد الألقاب، لم يعد لكم الكثير في حسابتنا.أفيقوا يرحمكم الله .. وسيظل الأهلي فوق الجميع”.