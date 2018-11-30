الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة إسرائيلية و4 صواريخ موجهة

دمشق — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة حربية إسرائيلية، وكذلك أربعة صواريخ موجهة قبل وصولها لأهدافها". وأضاف المصدر أن: "منظومات الدفاع الجوي السورية قادرة على التصدي لأي هدف معادي بدقة متناهية، وأنها أسقطت جميع الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها". © Photo / الكسوة

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