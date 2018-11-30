ولي العهد السعودي يلتقي برئيس وزراء الهند في الأرجنتين

وأضافت الوكالة أن ولي العهد بحث مع مودي أيضا استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية إلى جانب استثمار شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في قطاعي التكرير والتخزين بالهند. واتفق ولي العهد أيضا مع رئيس وزراء الهند على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية.

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وبدأ ولي العهد السعودي الخميس الماضي، جولته الخارجية، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والتقى ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن المقرر أن تشمل عددا من الدول الإقليمية والعربية، كما أنه سيحضر قمة العشرين، والتي ستعقد في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وفي محطته الثانية، توجه الأمير محمد بن سلمان إلى مملكة البحرين والتقى ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، قبل عدة أيام، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحضور اجتماعات قمة "مجموعة العشرين"، التي تعقد في الأرجنتين، في الفترة بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، والأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.