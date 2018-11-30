اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. وذكرت وكالة "رويترز"، أنّ هذا الاجتماع سيكون الأول بين الأمير وزعيم غربي منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره الأرجنتيني: "لطالما كنت واضحًا بشأن مسألة السعودية وحتمًا ستتاح لي فرصة لمناقشة ذلك مع ولي العهد على هامش قمة العشرين".

شكرا لقرائتكم خبر عن أول مسؤول غربي يلتقي محمد بن سلمان منذ مقتل خاشقجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصر العربية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصر العربية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .