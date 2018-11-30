روسيا تنشر أنظمة صواريخ «إس 400» في القرم

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الأسطول الروسي في البحر الأسود قوله إنّ روسيا نشرت أمس الخميس أنظمة صواريخ سطح-جو من طراز إس-400 المتطورة في شبه جزيرة القرم في رابع كتيبة من نوعها في المنطقة.

وأضاف المتحدث في تصريحات أوردتها "رويترز"، أنّ الكتيبة الجديدة نشرت في جانكوي في شمال القرم.

وتأتي أنباء نشر الأسلحة الجديدة في القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014 في أعقاب احتجاز روسيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة سواحل شبه الجزيرة يوم الأحد.