«أزمة أوكرانيا» تلغي اجتماع ترامب وبوتين في الأرجنتين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه ألغى اجتماعًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كان مقررًا على هامش القمة القادمة لمجموعة الدول الصناعية العشرين في الأرجنتين، بسبب الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا.

وحسب "رويترز"، كتب ترامب على حسابه على "تويتر" لدى مغادرته متجهًا إلى قمة العشرين: "في ظل حقيقة أن السفن والبحارة لم يعودوا من روسيا إلى أوكرانيا قررت إنّه سيكون من الأفضل لكل الأطراف المعنية إلغاء الاجتماع المقرر سلفًا مع الرئيس فلاديمير بوتين في الأرجنتين".

وأضاف: "أتطلع إلى قمة مهمة مرة أخرى فور حل هذا الوضع".

وردًا على ذلك، نسبت وكالة "إنترفاكس" للأنباء إلى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إنّ الكرملين ليس لديه معلومات رسمية عن أنّ ترامب قرر إلغاء اجتماع مع بوتين في الأرجنتين.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن بوتين في طريقه للأرجنتين وإذا ألغي الاجتماع الثنائي فستكون لديه فرصة لعقد اجتماعات على هامش قمة مجموعة العشرين.