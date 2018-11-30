أمين الأمم المتحدة يتطلع لإحياء محادثات السلام اليمنية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنّ "المنظمة الدولية تسعى جاهدة لضمان بدء محادثات سلام جادة في اليمن قبل نهاية العام".

وأدلى جوتيريش بتلك التصريحات في بوينس آيرس قبيل بدء قمة مجموعة العشرين، بحسب "رويترز".

وأضاف أنّه لا يريد رفع سقف التوقعات بشأن المحادثات بسبب عدد من الانتكاسات التي وقعت، لكنّه أضاف أنّه متفائل بأنّ المحادثات سوف تُستأنف.

وتابع: "نعمل جاهدين لتهيئة الأجواء لبدء محادثات السلام تلك، نأمل أن تبدأ هذا العام".