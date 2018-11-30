شكرا لقرائتكم انطلاق المؤتمر الإقليمي السابع للتقييم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 01:03

انطلقت في العاصمة المغربية الرباط أمس، أعمال المؤتمر الإقليمي السابع للتقييم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه الجمعية المغربية للتقييم، وشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمقيمين حول موضوع «السياسات الوطنية للتقييم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا... الأطر المؤسساتية وآليات التقييم الإقليمية»، في حضور وفود حكومية وبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء من الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا وأميركا الشمالية.



ويعتبر المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، منصة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال تقييم السياسات العمومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يهدف في شكل رئيسي إلى تشجيع الشراكات وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تقييم وتطوير السياسات العمومية بجميع أنحاء المنطقتين. ويتضمن برنامج المؤتمر، ورشات تكوينية وجلسات تناقش على الخصوص مواضيع «التقييمات الوطنية التطوعية لأهداف التنمية المستدامة، وممارسات التقييم على المستويات الفرعية الوطنية، وسياسات وأنظمة التقييم الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».