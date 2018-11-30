شكرا لقرائتكم «قلق» صيني بعد عبور سفينتين أميركيتين مضيق تايوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين، واشنطن - أ ب، رويترز، أ ف ب | منذ 3 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 22:26

أعربت الصين عن قلقها بعد دخول سفينتين حربيتين أميركيتين مضيق تايوان، في عملية هي الثالثة هذا العام وتتزامن مع زيادة الجيش الأميركي وتيرة عبور سفنه في الممر المائي الاستراتيجي.



ووَرَدَ في بيان أصدره الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ: «عبور السفينتين من مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة أن تكون منطقة المحيطَين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة. ستواصل البحرية الأميركية التحليق والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي».

وأضاف أن السفينتين اللتين عبرتا الممر هما المدمّرة «ستوكديل» وسفينة الإمدادات «بيكوس».

واشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى عبور عادي في مياه دولية في مضيق تايوان، مضيفة أن القوات التايوانية راقبت

مرور السفينتين.

لكن ناطقاً باسم الخارجية الصينية أعلن أن بلاده أعربت لواشنطن عن قلقها من عبور السفينتين.

وزاد: «نحضّ الولايات المتحدة على التعامل مع ملف تايوان في شكل حذر وملائم وتجنّب الإضرار بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان وبالعلاقات الصينية - الأميركية».

وذكر مسؤول أميركي أن سفناً صينية حرصت على إثبات «حضورها» في المنطقة الأربعاء، مستدركاً أن المبادلات بين الطرفين كانت «آمنة ومهنية».

وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، علماً انها انفصلت عنها لدى انتهاء الحرب الأهلية الصينية عام 1949. وأبلغت بكين واشنطن «قلقاً عميقاً» بعد مرور سفينتين حربيتين أميركيتين مضيق تايوان في 22 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، معتبرة الأمر تحدياً لسيادتها. وأعلنت الخارجية الصينية آنذاك أن «ملف تايوان يتعلّق بسيادة الصين ووحدة أراضيها وسلامتها. إنه الملف الأكثر أهمية وحساسية في العلاقات الصينية - الأميركية».