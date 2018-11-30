شكرا لقرائتكم ليبيا: السراج يبحث مع وفد أوروبي دمج عناصر التشكيلات المسلحة وحلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طرابلس - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 00:27

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج أول من أمس، مع نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات التابع لدائرة العمل الأوروبي بيدرو سيرانو دي هارو سوريانو، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا، المساهمة الأوروبية في برامج دمج عناصر التشكيلات المسلحة وحلها.



وأفاد بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي بأن سوريانو أكد خلال الاجتماع على الموقف الأوروبي الموحد لدعم المسار الديموقراطي وجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا. وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وبرامج التعاون الأمني في إطار عملية التنسيق بين حكومة الوفاق الوطني والاتحاد الأوروبي.

وتشمل برامج التعاون الدعم المؤسساتي والمساهمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال عملية صوفيا في البحر المتوسط وتأمين الحدود الجنوبية، ودعم تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس ومحيطها عبر برامج التدريب ورفع كفاءة عناصر مركز العمليات المشتركة التي تتولى تنفيذ هذه الترتيبات، ومن خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.