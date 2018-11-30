شكرا لقرائتكم انقسام حول ميثاق للأمم المتحدة يهدف إلى ضبط موجات الهجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 30 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 00:18

تثير موجات الهجرة التي تشكل موضوع ميثاق عالمي سيعرض للموافقة عليه خلال قمة في مراكش في 10 و11 كانون الأول (ديسمبر)، جدلاً، في وقت تشهد فيه قارات عدة أزمات.



وكانت كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة، تبنت هذا الميثاق في نيويورك بعد مفاوضات طويلة. وتعدد الوثيقة غير الملزمة مبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية، وتتضمن نحو عشرين اقتراحاً لمساعدة الدول على مواجهة موجات الهجرة عبر تسهيل نقل المعلومات واستيعاب المهاجرين وتبادل الخبرات.

ويحظر الميثاق عمليات الاحتجاز التعسفية ولا يسمح بالتوقيف إلا كحل أخير. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحبت منذ 2017 من المفاوضات مؤكدة أن بنود الميثاق مخالفة لسياستها في مجال الهجرة ولرغبتها في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أميركا الوسطى، على أراضيها.

وانسحب عدد من الدول وأرجأت أخرى قرارها في شأن النص منذ تموز (يوليو)، ما يثير شكوكاً في جدوى قمة مراكش المقبلة. ويؤكد النص مع ذلك أنه «من الضروري أن تؤدي الهجرة الدولية إلى توحيدنا بدلاً من تقسيمنا».

ورفضت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة للهجرات الكندية لويز أربور الانتقادات، معتبرة أنها ناجمة عن شعور بكره الأجانب وعن سياسات داخلية متقلبة.