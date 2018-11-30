مسؤول بريطاني: ماي مستعدة للاجتماع مع ولي العهد السعودي خلال قمة العشرين

وتشارك ماي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة التي تستمر يومين في الأرجنتين لكن لم يتحدد حتى الآن اجتماع مباشر بينهما، بحسب رويترز.

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وقال المسؤول الكبير ردا على سؤال عما إذا كانت ماي ستصافح ولي العهد "كنا على تواصل مع الحكومة السعودية خلال الأسابيع الأخيرة في أعقاب مقتل السيد خاشقجي وكنا نفعل ذلك من أجل توصيل رسالة بأننا نريد محاسبة كاملة وشفافية كاملة".

وأضاف "إذا أتيحت الفرصة أمام رئيسة الوزراء لتكرار تلك الرسالة وأيضا لتوصيل رسائل مهمة، فيما يتعلق باليمن على سبيل المثال، فأنا واثق من أنها ستنتهز الفرصة لفعل ذلك… التواصل مهم إذا أردنا التعامل مع تلك القضايا".

وبدأ ولي العهد السعودي الخميس الماضي، جولته الخارجية، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والتقى ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن المقرر أن تشمل عددا من الدول الإقليمية والعربية، كما أنه سيحضر قمة العشرين، والتي ستعقد في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وفي محطته الثانية، توجه الأمير محمد بن سلمان إلى مملكة البحرين والتقى ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، قبل عدة أيام، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحضور اجتماعات قمة "مجموعة العشرين"، التي تعقد في الأرجنتين، في الفترة بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، والأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.