أنباء عن إسقاط سوريا مقاتلة إسرائيلية و4 صواريخ.. والاحتلال يرد

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر أمني سوري قوله إنّ الدفاعات الجوية السورية أسقطت مقاتلة إسرائيلية وأربعة صواريخ.

وبحسب "رويترز"، نقلت الوكالة عن المصدر قوله إنّ الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة مقاتلة إسرائيلية وأربعة صواريخ قبل وصولها لأهدافها.

وأضاف المصدر أنّ كل الصواريخ التي كانت تستهدف مدينة الكسوة أسقطت.

من جانبه، نفى جيش الاحتلال ما صدر عن وكالة الإعلام الروسية عن إسقاط الطائرة الحربية بنيران أرضية أثناء غارة على سوريا.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ"رويترز"، إنّه زائف، في إشارة إلى تقرير الوكالة الروسية.