جوجل يتعاون مع الـFBI للقضاء على نظام إعلانى خبيث

تعاون كل من جوجل ومكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى (FBI) للقضاء على واحدة من عمليات الاحتيال الإعلانية الكبرى، والتى سيطرت على ما يقرب من مليونى جهاز.

وأصدرت لائحة الاتهام اتهامات ضد ثمانية أشخاص حول تورطهم فى مخطط إعلانى احتيالى يُشار إليه باسم '3ve' و Methbot، إذ لم يقتنص المحتالون ملايين الدولارات من صناعة الإعلانات فحسب، بل إنهم قاموا بإصابة حوالى 1.7 مليون جهاز كمبيوتر و 5000 موقع وحوالى 60 ألف حساب تابع لشركات الاعلانات.

ومن بين المتهمين المدرجين فى لائحة الاتهام ثمانية مواطنين من روسيا وقازاخستان، فى حين يقال إن خمسة مشتبه بهم آخرين طلقاء.

ومن بين الاتهامات المذكورة الاحتيال السلكى والتطفل على أجهزة الكمبيوتر وسرقة الهوية المشددة وغسيل الأموال، وفقاً للائحة الاتهام.

وقال المدعى الأمريكى ريتشارد دونوجو فى بيان: "كما ورد فى ملفات المحكمة، فإن المتهمين فى هذه القضية استخدموا برمجة الكمبيوتر والبنية التحتية المتطورة فى جميع أنحاء العالم لاستغلال صناعة الإعلان الرقمى فى الاحتيال، وترسل هذه القضية رسالة قوية مفادها أن هذا المكتب، بالتعاون مع شركائنا فى مجال تنفيذ القانون، سيستخدمون جميع مواردنا المتاحة لاستهداف هذه الخطط المكلفة وتفكيكها وتقديم مرتكبيها للعدالة، أينما كانوا، إذ كانت عملية الاحتيال "3ve" تأمل فى سرقة ما يصل إلى 250 مليار دولار من صناعة الإعلانات، ولم تنجح هذه الجهود".

تم اكتشاف الحيل لأول مرة من قبل المسئولين فى عام 2016، وسرعان ما أصبحت معقدة للغاية ومتغيرة باستمرار، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالى، إذ ينشر النظام الاع لانى برامج ضارة لإصابة أجهزة الكمبيوتر بواسطة برامج يتم إرسالها عن طريق رسائل البريد الإلكترونى والملفات التى يتم تنزيلها، نتيجةً لذلك، تضغط البرامج الآلية على الإعلانات، مما يؤدى إلى تحقيق الهاكرز دولارات أموال طائلة من هذه الاعلانات المزيفة.