"يوتيوب" يخطط لجعل جميع برامجه مجانية خلال 2020

كشفت تقارير حديثة عن أن موقع "يوتيوب" يخطط لجعل جميع برامجه الأصلية المقبلة مجانية وبدعم من الإعلانات بداية من عام 2020، وهذا يعنى أنك لن تحتاج إلى اشتراك فى خدمة YouTube Premium لمشاهدة العروض والأفلام الأصلية فى موقع مشاركة الفيديو المملوكة لشركة جوجل، ولكن سيتعين عليك تحميل الإعلانات.

وقالت شركة يوتيوب إنها ستجعل جميع الإصدارات الأصلية مجانية مع الإعلانات، على الرغم من أن وكالة رويترز ذكرت أن البرامج التى تم إصدارها سابقًا مثل Origin وCobra Kai ستظل تتطلب اشتراكًا.

وتبلغ تكلفة الاشتراك فى الخدمة التى طرحتها يوتيوب فى 11.99 دولارًا شهريًا، وبدأت الشركة فى تقديم خصم للطلاب يخفض السعر إلى النصف، لم تكشف الشركة عن عدد المشتركين لديها.

وقال متحدث باسم الشركة فى بيان أرسل بالبريد الإلكترونى: "بينما نتطلع إلى عام 2019، سنستمر فى الاستثمار فى البرمجة النصية والتحويل لجعل محتوى الموقع الأصلى مدعومة بالإعلانات لتلبية الطلب المتزايد على قاعدة جماهيرية أكثر عالمية".